Arantxa de Benito ve a Guti como futuro entrenador del Real Madrid

José María Gutiérrez Hernández (Torrejón de Ardoz, Madrid, 31 de octubre de 1976), más conocido como Guti, es un ex-futbolista y entrenador español que dirige al equipo juvenil "A" de las categorías inferiores del Real Madrid Club de Fútbol.​

Como futbolista jugó principalmente en la demarcación de mediapunta, aunque llegó a ocupar otros puestos de centrocampista e incluso delantero. Formado desde alevín en la cantera del Real Madrid Club de Fútbol, permaneció en el club 25 temporadas. Hizo su debut con el primer equipo con 19 años, según wp. Tras 15 temporadas en el primer equipo madridista, con el que logró 15 títulos, recaló en el Beşiktaş Jimnastik Kulübü turco.​ Anunció su retirada como futbolista el 21 de septiembre de 2012.​

Fue internacional absoluto con la selección española (1999–2005), con la que disputó catorce partidos y marcó tres goles. Con las categorías inferiores de la selección nacional conquistó el Europeo sub-18 de 1995 y el Europeo sub-21 de 1998. Contabiliza un total de 21 títulos como jugador y entrenador.

La fundación Sandra Ibarra organiza la VII edición del Torneo benéfico de pádel contra el cáncer de mama y lo hace en uno de los gimnasios más conocidos de Majadahonda donde se dieron cita muchos de los rostros más conocidos de nuestro país.

Entre los que se dejaron ver en el photocall estuvieron la propia Sandra Ibarra, Luis Milla y Arantxa de Benito que no dudó en hablar sobre el posible futuro de su ex marido, Guti, en el Real Madrid.

CHANCE: Arantxa no podías faltar.

Arantxa de Benito: Las amigas apoyando como cada año. Si lleva siete ediciones, a cinco he venido seguro porque me parece una labor maravillosa y además de ser amiga es una mujer valiente y hay que apoyar a todas las mujeres que padecen esta desgraciada enfermedad.

CH: Importantísimo el papel que hace Sandra desde hace años.

Arantxa: Sí. Ella es una mujer maravillosa, valiente, un ejemplo a seguir como mujer, así que siempre que hace cosas y siempre que puedo vengo y aporto mi granito, son unas valientes. Gracias a dios sanas pero no exentas.

CH: ¿Has vivido esta enfermedad en gente cercana a ti?

Arantxa: Sí, claro, mi cuñada padece un cáncer de mama y desgraciadamente gente de mi alrededor que quiero y tengo cariño se ve afectada por la peste del siglo xxi que nos ha tocado. Ojalá dinero que se recaude vaya a la investigación y se encuentre una solución para esta enfermedad.

CH: El prevenir también es importante.

Arantxa: Por supuesto.

CH: Supongo que tu o tu hija adolescente...

Arantxa: Hay que hacerlo desde que una es mujer hay que hacerse periódicas anuales, siempre lo hago, a mi hija y a mis amigas recomiendo que lo hagan porque nunca se sabe lo que pasa.

CH: Eres deportista seguro.

Arantxa: Soy deportista aunque ahora tengo poco tiempo para practicar. He jugado mucho al pádel. Tuve mi momento 'padelera'. Me apuntaba a todos los torneos, pero ahora soy pluriempleada y no doy para más. Entre mi trabajo y la ONG y madre de dos adolescentes*

CH: Guti, el padre de tus hijos, suena como posible entrenador del Real Madrid, ¿Qué opinas?

Arantxa: Creo que en un futuro a lo mejor sí, pero de momento no tengo ni idea, le deseo lo mejor siempre, ojalá.

CH: Ha empezado desde abajo...

Arantxa: Seguro que sería un magnífico entrenador porque ya lo es, tiempo al tiempo, dios dirá.

CH: Planes verano.

Arantxa: Parece que poco a poco nos hemos cargado el planeta y ya solo dos estaciones, verano e invierno. Deseando que salga el sol. Soy un poco mujer del día a día. En agosto siempre viaje familiar pero todavía no tenemos destino.

CH: A colaborar siempre.

Arantxa: Cada uno que ponga su granito de arena, apoyar siempre, hay mucho que hacer por los demás, solidaridad siempre.

