Yana Olina ya le ha pedido el 'anillo' a David Bustamante

Una semana más David Bustamante y Yana Olina pusieron toda la carne en el asador con su actuación en Bailando con las estrellas y es que del vals de la gala anterior, han pasado al baile urbano de esta semana con el tema de Jennifer López, El anillo, según EP.

DAVID BUSTAMANTE Y YANA OLINA SE DEJAN LA PIEL EN EL ESCENARIO CON LA CANCION DE JENNIFER LOPEZ 'EL ANILLO'

Al igual que sucedió en las semanas anteriores, Yana y David volvieron a demostrar que son una pareja de lo más compenetrada dentro y fuera de la pista de baile y es que sin duda alguna entre ellos existe un feeling que traspasa la pantalla. Con un baile mucho más movido que la semana pasada, David reconoció que le había costado memorizar todos los pasos: "Le tenía muchas ganas hasta que vi cómo era la coreografía, hay muchísima información. Está siendo mucho trabajo pero me divierto lo que pasa es que me cuesta y me frustro, cuando no me salen las cosas a la primera me frustro".

Muy divertidos y conectados durante los ensayos, David reconoció que Yana va siendo mucho menos cañera con él durante la semana y es que se van conociendo cada vez mejor por lo que es mucho más fácil trabajar juntos. Aunque ambos han insistido en que entre ellos solo existe una relación de amistad, lo cierto es que han sido varias veces las que la pareja se ha visto fuera de los ensayos semanales y es que sin duda alguna han logrado crear una verdadera familia junto al resto de compañeros y bailarines.

YANA OLINA DERROCHO SENSUALIDAD CON SU ESTILISMO PARA LA ACTUACION

A la hora de la actuación los espectadores se quedaron con la boca abierta y es que el estilismo de Yana Olina era de lo más sugerente dejando muy poco a la imaginación. Por su parte David demostró que el urbano es uno de sus estilos preferidos donde se mostró mucho más cómodo de lo habitual.

ROSSY DE PALMA FUE LA CUARTA EXPULSADA DEL PROGRAMA

Como viene siendo habitual en cada una de las galas en esta ocasión fueron Los Vivancos los que se subieron al escenario de Bailando con las estrellas para hacer una pequeña demostración de lo que se puede ver en su espectáculo Nacidos para bailar. La noche fue agridulce para los concursantes y es que tuvieron que despedir a una de las parejas más divertidas del programa Rossy de Palma y Santiago. Tras conocer su expulsión, Rossy de Palma reconoció que era una expulsión que no se esperaba: "Expulsión aleatoria que se llama. Ahora recupero mi vida, no pasa absolutamente nada, creo que se lo pierde el público y el programa, sinceramente, no lo entiendo, pero no importa".

