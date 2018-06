Así está hoy en día Andrés Burguera, el hijo de Pajares

Hay que reconocer que la familia de Andrés Pajares nos ha regalado algunos de los mejores momentos de la televisión en la década de los 90. Todavía se recuerda aquel ‘Tómbola’ –programa del corazón que se emitía en los canales autonómicos y que era famoso por sus agrias polémicas– en el que Pajares padre, bastante perjudicado, cargó contra sus hijos contando las intimidades más grandes que se pueden imaginar. Pilló hasta el apuntador en un show difícil de olvidar, según SQ.

Una familia que siempre ha estado en el candelero, por supuesto, a la sombra de papá y de su fama. Pero si hay un momento protagonizado por uno de los miembros del clan Pajares y que se recuerda siempre que se habla de ellos fue cuando, en el año 1997, Andrés Burguera fue detenido y encañonado por la policía de Nueva York como sospechoso del asesinato del diseñador Gianni Versace. Andresito junior se había desplazado a Estados Unidos para estudiar, y tuvo la mala suerte de que le confundieron con el asesino más buscado del momento. Vaya por Dios.

Afortunadamente, todo se quedó en un malentendido, pero con una parte muy positiva para él: Andresito se paseó por todos los platós de televisión de nuestro país contando su terrorífica historia, previo paso por caja, claro. Incluso años después seguía con la misma matraca, convirtiéndose en un meme de Internet:

“Me encañonaron con una pistola en la cabeza y pensé que era el final. Empecé a llorar y les dije que era un error. Vieron mi DNI de España, me llevaron esposado a un coche patrulla y me retuvieron 15 minutos. Luego llamaron al servicio de inmigración porque pensaban que era falso, les dije el día que había entrado en el país, lo comprobaron, y muy amablemente me pidieron perdón”.