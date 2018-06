Diputado indio: "Las prostitutas son mejores que los funcionarios porque ellas sí hacen su trabajo"

¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? como diría Albert Einstein.

Un legislador indio ha generado polémica al hacer una controvertida comparación entre los funcionarios públicos y las prostitutas. En opinión de Surendra Singh, diputado de la Asamblea Legislativa del Partido Popular Indio, las meretrices son mejores que los funcionarios porque ellas sí cumplen con su trabajo después de que se les pague, según RT.

"Las prostitutas son mejores que los funcionarios gubernamentales porque hacen su trabajo después de recibir el dinero. Incluso también bailan en el escenario. Pero con los funcionarios, no hay garantías de que hagan su trabajo incluso después de aceptar un soborno", comentó Singh en una reunión pública, según informa India Today.

El legislador ha hecho el polémico comentario un día después de que aconsejara pegar a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones. "Si no quiere hacer su trabajo, enséñale una lección pegándole, y si todavía no está de acuerdo, azótalo con los zapatos", recomendó.

Singh es famoso por sus controvertidas declaraciones. Por ejemplo, el mes pasado, contestó de esta intempestiva manera a las acusaciones de corrupción contra su formación lanzadas por Om Prakash Rajbhar, presidente de otro partido indio: "Una prostituta cree que todos son como ella".

