Gafas de sol rosa, la opción más in y elegante para bodas y festivales

El rosa sigue de plena tendencia en todos nuestros outfits y no iba a ser menos en las gafas de sol. El rosa saca su lado más sexy subiendo posiciones en las tendencias de gafas de sol para esta temporada.

Y es que el rosa en el rostro es un tono que favorece a todo tipo de pieles y cabellos y que este año formará parte de tus street style favoritos. Además, es ideal por lo románticas y dulces que quedan, a la par que vanguardistas... son de lo más cool. ¿Por qué no dar la nota... de color? Además, si algo tiene el color rosa en las gafas es que al ser un tono más claro que las habituales de espejo u oscuras, son fantásticas para los espacios cerrados o para los atardeceres y salidas nocturnas.

Este año ha sido el color tendencia de los festivales y todavía quedan muchos... pero también por qué no para las BBC bodas, bautizos y comuniones y graduaciones. No hay color más delicado que el rosa cuarzo para ir a cualquier ceremonia o evento que tengas sin romper la armonía de un look. Sin duda, añadirás un toque de elegancia y sofisticación a tu look, evitando las gafas oscuras.

El rosa ha llegado para impone en las gafas de sol de mujer en todas sus versiones, desde el rosa cuarzo que tanto dio que hablar en 2017, a los tonos pastel, el rosa chicle o el fucsia. Apúntate a ver la vida en rosa con las propuestas que te trae Roberto para este verano.

GAFAS DE AVIADOR EN ROSA Te presentamos un modelo clásico y urbano de marco semitransparente en el mismo color de la lente. Inspiradas en las míticas aviador, su diseño renovado centra el protagonismo en el doble puente metálico. Unas gafas de sol que puedes usar en cualquier ocasión.

GAFAS DE ALA DE MARIPOSA EN ROSA Dale un aire vanguardista a tus outfits con este modelo de la colección Dainty de Roberto. Un diseño en el que impera el metal en forma de arco dorado o plateado que atraviesa la lente desde la varilla o la montura. La forma de la lente se alarga inspirándose en las alas de mariposa para darle un aire vanguardista a tu mirada.

LAS GAFAS CAT EYES SON LAS MAS SOFISTICADAS Y TAMBIEN LA PUEDES ENCONTRAR EN ROSA Para las mujeres más sofisticadas también llegan nuevos diseños de líneas cosmopolitas que cambian la curvatura tradicional de la lente para asemejarla a las sofisticadas cat eyes e incorporan el arco de metal en la montura.

LAS GAFAS TODOLENTE SON LAS MAS DESEADAS Las gafas todolente fueron la revolución del pasado verano y se mantienen entre las gafas más deseadas. Sin montura y de estética futurista, están realizadas en una sola pieza de nylon, ultra ligera pero resistente. En Roberto las encontrarás en diferentes tonos, rosas, verdes, azules, doradas, plateadas...

¿Cuál es la tuya?