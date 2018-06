Se suicida Anthony Bourdain, uno de los chefs más famosos del mundo

El famoso chef y crítico gastronómico estadounidense Anthony Bourdain fue hallado muerto este viernes en un hotel de Estrasburgo, al noreste de Francia. CNN, la cadena televisiva para la que trabajaba, confirmó que se trató de un suicidio, según clarin.

BREAKING: Anthony Bourdain of CNN’s “Parts Unknown” is dead. The chef, storyteller and Emmy-winning host has committed suicide at age 61, CNN confirms https://t.co/kUSmSJZXNm pic.twitter.com/VyZyfh5my2