¡Terror!: Kiko Matamoros vuelve a 'Salvame'

El 7 de octubre del año pasado Kiko Matamoros se sentaba en el plató de Sálvame para despedirse del programa en lo que prometía ser su última aparición televisiva del temido colaborador. Sin embargo, Kiko se ha dosificado por varios platós de Telecinco, aprovechando para cargar contra sus compañeros cada vez que tenía oportunidad, para finalmente volver al programa en el que ha protagonizado tantas tardes.

Es oficial, Kiko Matamoros regresa a Sálvame, sin embargo no lo hará como colaborador sino como el presidente de 'El Club del Espectador', lo que viene significando el "defensor del espectador" y sustituyendo así a Carlos Lozano, que abandonaba su papel por no poder soportar la presión del programa después de que se hiciera pública su supuesta desaparición durante varios días al encontrarse de fiesta y la posterior incorporación de Miriam Saavedra como colaboradora del programa.

Matamoros acudirá todos los miércoles con el objetivo de transmitir a los colaboradores las llamadas de la audiencia, lo que le permitirá poner a los que fueron sus compañeros en un momento tenso e incluso vengarse.

Belén Estebán no ha tardado en reaccionar a la noticia, asegurando que no entrará al juego de Matamoros y que aceptará las llamadas, igual que Mila Ximénez y Terelu Campos, quienes tampoco terminaron con una buena relación con Kiko Matamoros... y parece que no están dispuestos a limar asperezas.