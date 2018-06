Así está hoy en día David Castillo, “El Jonathan” de ‘Aída’

David Castillo, el actor que dio vida al mítico “Jonathan”, es uno de los más recordados del elenco de la ficción, pero reapareció recientemente con una renovada imagen y notablemente más adulto. ¡El tiempo pasa para todos!

David había estado un poco alejado del ojo público en los últimos años. A partir de 2011 empezó a actuar en obras teatrales, como Münchhausen, Naturaleza muerta en una cuneta o Emilia. En 2015 es seleccionado para formar parte de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y recientemente, David acudió a Pasapalabra para contar estas andanzas en el mundo del teatro… y dejó a todo el mundo con el culo torcido por su cambio de imagen, según SQ.

Este es el antes y el después que impresionó en las redes sociales:

Desde entonces, el entrañable gamberro en la ficción de Telecinco ha hablado largo y tendido sobre su cambio de look:

“Todo empezó con el corte de pelo. Entré en la Compañía Nacional de Teatro Clásico y pensé en cambiar de imagen. Me dejé el pelo largo y descubrí que tenía rizos y que era un poco más rubio… La gente me preguntaba si me había puesto mechas. Pero, ¡cómo me voy a poner mechas! (se ríe) Todo empezó por ahí, aunque ahora me volveré a cortar el pelo.”