David Bustamante recuerda que lleva más años cantando que bailando

David Bustamante, sin aliento en su concierto de Coslada, el cantante se desplazó hasta la localidad madrileña para deleitar a sus fans con su música. En ésta ocasión, pudimos ver a David con mucha energía, pero casi sin aire y algo ahogado.

Después de la segunda canción, el ex marido de Paula Echevarría dirigió unas palabras al público: "Joe, qué ambiente... se está bien... muchísimas gracias por arriesgaros a pillar una mojadura. Gracias por estar acompañándonos, teníamos muchísimas ganas. Sabéis que llevo muchos años viniendo a Madrid. Habré venido un millón de veces, lo que pasa es que no lo he contado, porque sí lo cuento, qué pasa... hoy lo he contado y mira qué alegría", confesó el artista.

"Bueno, veníamos con muchísimas ganas, ahora estamos en muchos proyectos, algunos me conocerán del baile... soy el de 'bailando con las estrellas', pero llevo más tiempo cantando ¿vale?... y estamos muy contentos porque hemos hecho un repertorio para recordar muchos tiempos, los que nos han unido tiempo atrás. Yo siempre lo digo en todos los conciertos, pero es que es verdad, muchas veces en las películas inventan la máquina.. de todas formas, hay que ir a graduarse... símpático, bueno, quizás como os decía, la máquina del tiempo es la música, la que nos lleva a aquel verano, aquel aroma, aquella persona... es lo que intentamos a través de las canciones que hemos seleccionado para éste show y nos divirtamos y recordemos porqué empezó todo. Muchísimas gracias a los que estáis aquí y si queréis seguir viéndome, los martes a las diez de la noche, por favor, votadme", continuaba Bustamante durante su concierto...

Sin dejar de bailar y de demostrar todo lo que está aprendiendo en el concurso de TVE, David se cambia de ropa y continúa con los problemas de respiración, pero vuelve a dirigirse al público: "Os advierto... siempre es un momento especial, la canción que viene a continuación, es una canción que se ha convertido en un homenaje sincero a alguien que fue de los primeros en creer en mí, como vosotros, en decir si tenía talento, fue mi primer productor, es un artista de sobra conocido y que vive por todos nosotros. Nos dejó, aunque no esté entre nosotros desgraciadamente como muchas personas, pero está ahí arriba mirándonos, escuchando el concierto, por eso quiero que la cantemos fuerte y él nos oiga. El se llamaba Miguel Gallardo y ésta se llama "hoy tengo ganas de ti". Va por y por todos ustedes", aseguraba el cantante lanzando un beso al cielo para dedicar su canción.