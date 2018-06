Gil Silgado se muestra muy dolido con María Jesús Ruiz en las redes sociales

Ahora que María Jesús Ruiz ha vuelto de Honduras, su hija mayor, hija también de José María Gil Silgado, estará de nuevo con ella, y es que María Jesús lleva ya muchos meses sin verla y querrá disfrutar al máximo de ella, al igual que de la hija que tiene con Julio Ruz.

Pero parece que Gil Silgado se ha quedado disgustado de ver cómo su pequeña se va junto a su madre, y publicaba una imagen en su Instagram de lo más peculiar acompañándola de un mensaje dedicado a su hija: "Hoy mi vida no estás con papá después de tres meses . Te dejé ayer malita aunque la familia Ruiz me bloquee como es su estilo que sepas que papá te kiere infinito y te desea que te recuperes pronto. Besitos Mi Amor".

En la imagen aparecía también un texto sobre el karma, que además, no se sabe si es una amenaza o es que se ha dado cuenta de que aunque él fue poderoso y lastimó a alguien, ahora le está sucediendo lo mismo: "Cuando un pájaro esta vivo, se come a las hormigas. Cuando el pájaro esta muerto, las hormigas se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes o lastimes a nadie en la vida. Puede que hoy seas poderoso, pero recuerda que el tiempo es más poderoso que tú".