Máxim Huerta: La trágica historia familiar que esconde el ministro de Cultura de Pedro Sánchez

Nos guste o no, más que Josep Borrell o el juez Marlaska, el nombramiento de Pedro Sánchez que realmente ha levantado polvareda y promete seguir agitando los medios de comunicación durante mucho tiempo, es Máxim Huerta.

Desde su designación como nuevo ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, Máxim no ha dejado de copar titulares. Casí siempre para lo malo, porque está tirando todo el mundo de hemerioteca y ahí y en redes sociales su 'labor' no tiene precio (La hemeroteca le juega otra mala pasada a Màxim Huerta rescatando su agrio encontronazo con la reina Letizia).

Cuando no aparece alguna 'boutade' que soltó sobre el deporte, surge otra sobre los toros y cuando falta de eso, alguien encuentra alguna memez que soltó en televisión ( Iñaki López desvela en 'LaSextaNoche' que el ministro Màxim Huerta fue su casero ).

Porque ahí va la otra. El pasado profesional de Màxim está inevitablemente ligado a Ana Rosa Quintana.

La periodista, la indiscutible 'reina de las mañanas' con «El programa de AR», transformó al valenciano de un chico con ambiciones llegado de provincias en toda una estrella.

Durante más de una década, Màxim fue uno de sus más estrechos colaboradores de Ana Rosa y en cierto modo su mano derecha en plató.

No es Máxim Huerta un tipo que se corte. Tiene un alto concepto de si mismo y es capaz de decir que Camps lo miraba mal porque él era más alto que el entonces presidente de la Generalitat valenciana o de soltar que el Generalisimo Franco duró tanto tiempo por gente como Alfonso Rojo.

memeces aparte, es un tipo normalmente sincero. En 2011, cuando desde Telecinco se informaba del trágico accidente de tráfico protagonizado por un Ortega Cano cargado de copas, en el que murió Carlos Parra, desveló un episodio de su pasado tan terrible como el provocado por el torero.

«Me espanta absolutamente la cantidad de cosas que se están comentado. Tengo tolerancia cero con el alcohol en la carretera porque un 31 de diciembre, en Nochevieja, mi padre no llegó a casa porque el alcohol provocó un accidente. El accidente no sólo afectó físicamente a la vida de mi padre, sino que afectó a la de mi madre y a la mía. No empatizo nada con el torero. Deseo que se recupere pero no puedo empatizar con esta historia. ¡No lo soporto!».