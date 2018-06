Carlos Lozano arremete contra Miriam Saavedra y Mónica Hoyos

Carlos Lozano se sentó ayer en 'Sábado Deluxe' para plantar cara a Miriam Saavedra, y aseguraba que tenía pensado perdonarla pero después de todo lo que está haciendo, ya no lo contempla.

El presentador pretendía que fuera una entrevista calmada y lo único que quería era calmar las aguas con las dos peruanas, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, pero la cosa se puso fea cuando Belén Esteban dijo que Mónica no dejó a Carlos ver a su hija cuando éste selió de 'Gran Hermano Vip', y el presentador no lo desmintió.

Mónica Hoyos escribió a Rafa Mora, muy amigo suyo que estaba en plató, y le dijo: "Si no retiran lo que dicen, caerá una demanda sobre ellos". Pero no contenta con este mensaje escribió uno público en Twitter: "Señores debo decir que mis padres que ven, como una señora dice que yo no dejo que vean a mi hija, se asombran que una colaboradora mienta y nadie le desmienta, Deja de hablar de la hija de los demás sin saber, sin vergüenza!", escribió a Belén Esteban.

Pero Carlos Lozano también hablaba de su relación con Miriam Saavedra: "La verdad es que soy tonto, reconozco que sigo enamorado de Miriam, creo que ambos nos amamos...", pero también confiesa que mientras ella le decía que estaba muy enamorada y que lo amaba y no podía vivir sin él, ella se veía con Hugo Castejón, auqnue también confesaba: "Lo de Miriam con Castejón es un montaje para hacer televisión".