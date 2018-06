José María Gil Silgado echa pestes de María Jesús Ruiz

Hoy es el cumpleaños de Alba, la hija que tienen en común José María Gil Silgado y María Jesús Ruiz, la pequeña cumple tres años y está con su madre después de que ésta volviese de Honduras esta semana.

Ayer Gil Silgado escribía un mensaje a la madre de su hija en Instagram indirectamente, pero hoy ha vuelto a publicar una foto, esta vez, una tarta de Peppa Pig, con el nombre de Alba, en la que escribía: "Buenos días mi vida pequeñita. Hoy es tu cumple son tres años ya, toda una mujercita. Tampoco me dejan verte ni unas horas, tu mamá pero te kiero y no te olvido ni un minuto aunque no me dejen ni felicitar a mi pequeñita. Papá te adora.", escribía el empresario.