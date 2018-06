¿Volverá o no a conducir Ortega Cano?

Este lunes ha sido un día muy importante para Ana María Aldón y es que después de tres años de esfuerzo y dedicación en los estudios de diseño de moda, pudo exponer uno de sus primeros diseños en un desfile de lo más especial junto a sus compañeros de promoción.

Como no podía ser de otra forma, Ana María contó con el apoyo incondicional de José Ortega Cano y es que el diestro y la diseñadora se mostraron de lo más cariñosos y cómplices durante toda la velada. El torero aclaró todos los temas pendientes que tenía como la posibilidad de volver a sacarse el carné de conducir.

CHANCE: ¿Qué tal está Ana María? ¿Nerviosa? José Ortega Cano: No, la verdad es que cuando se trabaja mucho y después se estudia en una universidad buenísima, con unos profesores buenísimos, con unos compañeros buenísimos pues se está tranquila. Muy contenta y con grandes proyectos.

CH: Ella es muy buena estudiante, pero lo que nos falta por ver es el resultado final, ¿Qué nos puede avanzar de los diseños? J.O.C: Eso es ella la que tiene que hablar de eso y lo hará con mucho gusto.

CH: ¿Sus hijos vendrán? J.O.C: Gloria está hoy haciendo una cosa en televisión en Valencia y le ha sido imposible.

CH: ¿Y el pequeño? J.O.C: No es para pequeños.

CH: Gloria también le ha estado ayudando mucho en todo esto.

J.O.C: Sí, Gloria también está estudiando diseño y en la casa tienen un taller en el sótano y ahí trabajan. Yo no las veo por la noche, solo por el día.

CH: Ahora dará una master class.

J.O.C: Bueno, esto lo que hará será reforzarla más en su carrera y creo que tiene la oportunidad de hacerlo así que lo hará encantada. No es una totalidad del día, son solo tres horas por las tardes y creo que tiene que aprovecharlo.

ORTEGA CANO ASEGURA QUE SU BODA CON ANA MARIA ESTA CERCA CH: La pasión de Ana María es diseñar, ¿Diseñará el vestido de su boda? J.O.C: Me imagino.

CH: ¿Te lo ha comentado? J.O.C: Sí, tiene también por ahí alguna ayudita muy importante.

CH: ¿Le está ayudando Gloria? J.O.C: No lo puedo decir.

CH: Se dice que la boda será después de verano.

J.O.C: No sabemos, está cerca.

CH: Deseando que llegue el momento.

J.O.C: Sí.

CH: Qué año más bueno.

J.O.C: Tengo un hijo con 5 años que se da cuenta de todo, lo habla todo y tengo que tener una boda para que él venga de padrino.

CH: ¿Y el bautizo de la nieta? J.O.C: Pues sí, iremos esta semana. Estaremos con ella que está muy linda.

CH: Se ha publicado que en las próximas semanas usted irá a hacer un curso para recuperar el carné de conducir.

J.O.C: No, eso es un error. Lo podría hacer, pero no, me han cogido en una foto por ahí en una bicicleta.

CH: ¿Hay miedo de volver a coger el volante? J.O.C: Bueno, ya lo dejamos.