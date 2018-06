Bustamante está coladito por Yana Olina

Una vez más los concursantes de Bailando con las Estrellas volvieron a darlo todo sobre el escenario de TVE para mostrar todos sus adelantos en la disciplina del baile. En esta ocasión el actor Fernando Guillén Cuervo y su bailarina Arismel se convirtieron en los cuartos expulsados del programa y es que no lograron convencer ni al público ni al jurado con su actuación de All about that bass.

Como no podía ser de otra forma David Bustamante y Yana Olina se volvieron a convertir en los protagonistas absolutos de la noche y es que sin duda la pareja es una de las favoritas de los espectadores.

Esta vez, David Bustamante se derritió en halagos hacia su pareja y es que la llamó Tres veces guapa con uno de los pasodobles más conocidos de Manolo Escobar. Volviendo a demostrar que su feelling va más allá de la pantalla, el cántabro aseguró que guapa en ruso se dice "Yana" y es que bromeó: "Si no le dan la nacionalidad después de este baile yo ya no entiendo nada".

Los invitados de esta quinta entrega de Bailando con las estrellas fueron Carlos Baute y Maite Perroni, que acudieron juntos al programa para cantar su éxito ¿Quién es ese?. Además, al inicio del programa los doce bailarines hicieron una actuación grupal con un coreografía al ritmo de chachachá con When love takes over de Kelly Rowland y David Guetta.

JAVIER HERNANZ Y ROSA CARME FINALIZARON SU ACTUACION CON UN BESO EN LOS LABIOS

Los otros dos grandes protagonistas de la noche fueron Javier Hernanz y Rosa Carmé y es que demostraron su destreza en el vals al son de When we were young. Sin duda alguna la guinda del pastel fue el beso final en los labios con el que la pareja selló su actuación y es que ese gesto arrancó el aplauso del público y el reconocimiento del jurado. Aunque ambos reconocieron que durante los ensayos de la semana no había habido beso, lo cierto es que decidieron acabar la actuación de la gala con beso incluido y es que el jurado reconoció: "Habéis resuelto muy bien la coreografía porque siempre hay una historia".

Por su parte, Amelia Bono y Rubén Rodríguez bailaron la rumba 90 minutos, Manu Sánchez y Mireya Arizmendi se entregaron a un vals vienés y Patry Jordán y Rubén Salvador hicieron lo propio con el tango Cell block tango.