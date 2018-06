Cristina Cifuentes sacude un zasca a Màxim Huerta y compañía: "Buenos días a los que aplican la hipocresía"

No es aplicable quí aquello tan repetido de 'mal de muchos, consuelo de tontos', porque sólo ha sido uno el crujido, pero tiene su lógica que Cristina Cifuentes, a la que tanto acosaron tipos como Máxim Huerta, sienta una inconfesable satisfacción al ver lo que ha pasado.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho referencia a la noticia del día (el fraude fiscal del ministro de Cultura y Deporte) con un mensaje en sus redes sociales que ha provocado la ira de los mismos internautas que a ella no le dieron un respiro.

"Feliz miércoles a todos. También a quienes en España aplican la #Hipocresía en grado superlativo y la doble vara de medir... Y a los que callan".

Eso ha dicho Cifuentes en Twitter, haciendo alusión a la multa que recayó sobre Màxim Huerta por parte de la Agencia Tributaria en 2017 y en la que le obligaba a pagar 243.000 euros y que al final ha concluido con la dimisión del flamante ministro de Cultura y Deportes de Pedro Sánchez, tras permanecer apenas siete días en el cargo:

El mensaje de Cifuentes ha sido aplaudido por su seguidores y criticado por sus detractores:

En la misma línea que Cristina Cifuentes, aunque de otros ámbitos ha habido alguno muy imaginativo:

Verás que nos liamos y acaba Lopetegui en la cárcel, Urdangarin de ministro y Màxim Huerta de seleccionador. No estamos preparados para tanto movimiento en una mañana. #NoEstamosPreparados

Màxim Huerta: "Me voy para que el ruido de esa jauría no rompa el proyecto de Pedro Sánchez".



Mira, Màxim, cobrabas +250.000 al año, no querías pagar a Hacienda y te pillaron. Ni jauría ni leches.