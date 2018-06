La nueva pareja de moda: Agatha Ruiz de la Prada y 'El Chatarrero'

El Hotel Santo Mauro de Madrid acogió el pasado martes la II edición de los Premios Internacional del Periodismo Vanity Fair que cayó en las manos del periodista Iñaki Gabilondo.

Aunque la sentencia del caso Nóos o la actuación del gobierno con 'Aquarius' fueron algunos de los temas más comentados de la noche, lo cierto es que todas las miradas se las llevaron Agatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' y es que aparecieron juntos por primera vez en un acto público como pareja.

La propia diseñadora se encargó de confirmar que ambos están empezando algo juntos: "Hombre, si no, no hubiéramos venido juntos". Además de asegurar que se encuentra "muy contenta, estoy muy feliz", la ex de Pedro J. Ramírez explicó que lo que más le gusta de Luis Miguel es "que me encanta como recicla el tío".