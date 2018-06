Raquel Mosquera ya es la tercera finalista de ’Supervivientes'

Raquel Mosquera ha logrado en Supervivientes lo que pocos creían posible. La peluquera ha llegado hasta la gran final donde se disputará el premio de 200.000 euros con Sofía y Logan, los otros dos finalistas.

El nombre de Raquel lo conocíamos esta pasada noche cuando se vivía la primera de las dos finales que tiene el reality programadas. Mosquera y Sergio Carvajal se enfrentaban a la decisión del público que debía escoger entre uno de los dos.

Finalmente, la balanza se inclinó hacía Raquel Mosquera para alegría de toda su familia y amigos. Antes de conocer que ella era la tercera finalista, ambos concursantes llegaban a los estudios de Mediaset a bordo del ya famoso helicóptero que les acompañó desde el primer minuto de programa.

Lara Alvarez era la encargada de recibirles en los exteriores del plató antes de que Jorge Javier Vázquez anunciase la buena nueva para Raquel. Por su parte, Sergio Carvajal se quedó a las puertas de la gran final pero afirmó que se sentía contento con su paso por el programa: "Tenía esperanza de escuchar mi nombre y salvarme, he luchado mucho por llegar a escuchar mi nombre, no lo he escuchado pero tampoco me siento perdedor".