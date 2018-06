Jon Kortajarena confiesa que cuando tiene un compromiso como actor, para de trabajar como modelo

Jon Kortajarena es el nuevo embajador de Magnum y la marca de helados ha organizado una fiesta por todo lo alto para darle la bienvenida al verano.

Compaginando a la perfección su faceta de actor con la de modelo, el joven ha comentado que está disfrutando mucho de sus primeros pasos en el mundo de la interpretación con la serie La Verdad: "Estoy muy contento porque esa serie me ha permitido sentirme actor, me ha dado confianza y estoy aprendiendo".

Sobre uno de los placeres de la vida de Jon cuando tiene un rato libre entre el modelaje y la serie: "Disfrutar, estar tranquilo, ver los atardeceres en mi casa, esas cosas. Sobre todo cuando tienes una vida tan estresante y con tanto movimiento a veces lo que necesitas y lo que es el lujo es parar y disfrutar de lo que hay en ese momento".

Aunque es un reconocido modelo internacional y ha trabajado para grandes marcas como Calvin Klein o Versace, ahora mismo su preferencia es trabajar como actor: "Quiero disfrutar de las dos cosas, como modelo estoy en un momento excepcional que no me hubiera podido imaginar, me divierte mucho pero creo que es compatible con mis trabajos de actor. Cuando tengo un compromiso como actor, paro de trabajar como modelo, esa es mi prioridad".

La fiesta de Magnum daba por inaugurada la temporada de helados y acompañaron a Jon celebridades como Nerea de OT, Mónica Cruz, Andrea Guash, Elena Rivera y Angy Fernández entre otros.