Paloma Lago afirma que todos está en contacto con Alex Lequio y deseando verle

Paloma Lago, Sandra Barneda, Belinda Washington y otros rostros conocidos pusieron su granito de arena en el Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel. Con motivo de esta jornada, los Laboratorios Dermatológicos Avène se han unido, un año más, a la concienciación en la prevención del cáncer de piel a través de un coloquio donde se analizaba el 'Papel de las redes sociales en las campañas de salud'.

A esta cita tan importante no faltó Paloma Lago, que aprovechó para decirnos cómo se encuentra Alex Lequio. La modelo y presentadora está deseosa de ver al primo de su hijo ya con toda la familia y recuperado.

CHANCE: Paloma, ¿cómo te cuidas del sol que es tan peligroso? Paloma Lago: Me cuido, no solo hoy, el Día europeo de Cáncer de Piel, sino cada día. Por la mañana me levanto hago mis hábitos de limpieza de piel y me pongo una base de protección.

CH: ¿Cómo se te plantea este verano? ¿Escapadas viajes? P.L: Sí, soy de sol y playa tengo la suerte de que en Galicia hay ese clima mágico entre el calorcito y las noches frescas.

CH: ¿Quién va a ser la compañía? P.L: El sol, las vacaciones, el descanso, un poquito de trabajo también porque estaré en agosto en Marbella en una gala de la lucha contra el cáncer y eso será mi verano. Y mi hijo.

PALOMA LAGO: "MI HIJO TERMINO LA CARRERA, ESTA ORGULLOSO Y DESEANDO HACER ESE MASTER EN BOLSA" CH: Como empieza a crecer el niño.

P.L: ¿Cómo que empieza a crecer? Acaba de terminar la carrera. Ha pasado el tiempo, y pasa muy rápido. La esencia de la familia es muy importante para todos, que seas o no seas una persona con cierta edad las raíces y la gente a la que quieres tira muchísimo, nosotros tenemos la gran suerte de combinar nuestra vida entre Madrid y Galicia. Es inigualable. Somos muy fans de nuestra tierra.

CH: ¿Ya ha terminado del todo? P.L: Todo aprobado por supuesto.

CH: ¿Tiene proyectos laborales? P.L: Hará un máster en bolsa a partir de septiembre, no le importará que lo diga, él está orgulloso y deseando hacer ese máster y hacer lo que le gusta.

CH: ¿No le sale irse de España? Además es bilingüe, se plantea buscarse la vida en otro país.

P.L: Creo que hoy en día la gente joven en España está súper bien formada tenemos una generación fabulosa para ser competitivos, mi hijo es uno de ellos. Lo único que quiero es que sea feliz en lo que decida y ha decidido que en el mundo de las finanzas tiene todo su potencial ahí seguro que triunfará.

CH: ¿Tiene novia? ¿Cómo eres como suegra? P.L: Son adorables los dos, seguidlos en su Instagram, les encantará. Son estupendos. Son dos chicos con muchos valores, cariñosos conmigo. Su única preocupación es formarse bien.

SOBRE SU SOBRINO ALEX LEQUIO: "ESTAMOS DESEANDO TODA LA FAMILIA VERLE MUY PRONTO AQUI CON NOSOTROS" CH: ¿Te ves de madrina de su boda? P.L: Yo vivo el día a día. Me muevo por emociones que cada día me sorprende la gente que me quiere e intento hacerlo a ellos. Para tener una vida lo más bonita, positiva posible.

CH: ¿Cómo se encuentra Alex Lequio? P.L: Estamos deseando toda la familia verle muy pronto. Sin prisa, pero verle muy pronto aquí con nosotros.

CH: ¿Sabes cómo se encuentra? P.L: Mi hijo es su primo, así que estamos todos en contacto con él y deseando verle, seguro que va a ser así. Estoy deseando verle y achucharle.