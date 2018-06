Sandra Barneda confiesa esto sobre su boda con Nagore

Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, los Laboratorios Dermatológicos Avène han querido sumarse, un año más, a la lucha contra este tipo de cáncer a través de un coloquio sobre el 'Papel de las redes sociales en las campañas de salud'.

Comprometida con el tema, Sandra Barneda fue la encargada de moderar esta charla donde se puso especial atención a la importancia de la prevención. La presentadora de Supervivientes no dudó en afirmar que ella revisa su piel y la cuida durante todo el año pues el riesgo está presente durante todas las estaciones.

CHANCE: dentro de poco iréis a la playa, huele a vacaciones.

Sandra Barneda: Sí, ya huele a verano pero recordamos que no solo te tienes que proteger cuando vas a la playa sino cuando practicas deporte al aire libre, en las terrazas, también si vas a pasear mucho y depende de cómo vas vestida.

CH: Termina ya Supervivientes, ¿cómo se te plantea el verano? S.B: Este verano no sé, tengo cosas abiertas, intentando hacer tetris, pequeñas escapadas este verano va a ser por España y encontrar el tiempo que necesito para meterme en la siguiente novela.

CH: ¿Tienes ideas para ella? S.B: Sí, estoy en ella pero quiero empezar a escribirla. Va a ser verano de buscar la paz, tranquilidad. Montaña, mar, un poco de todo.

CH: ¿En España? Como la otra vez te fuiste a Venecia.

S.B: Sí, esta va a estar ambientada en España. Va a ser actual.

CH: Te fue a ver Nagore a la Feria del Libro ¿fue una sorpresa? S.B: Eso de los titulares. ¡Cómo va a ser sorpresa! ¡Oh sorpresa viene su pareja a verle! Me parece un poco absurdo. ¿Cómo no vas a saberlo? Sorpresa será para la gente. ¿Cómo puedes no saber que tu pareja te va a ver? A veces los titulares son ciencia ficción de lo que ocurre. Me hace hasta gracia. ¿Qué va a hacer la pareja? CH: También se te preguntó lo de la boda ¿eso quedó paralizado? S.B: Eso es como un comentario que se ha quedado allí. El día que nos casemos os enteraréis por supuesto.

CH: ¿Fue una nota amorosa? S.B: Forma parte de una gracia y el resto queda en la intimidad de la pareja.

CH: ¿Es algo que habéis hablado en algún momento? S.B: El resto queda en la intimidad.

CH: ¿Apostarías por alguien para la final de Supervivientes? S.B: Apostaría por los que quedan y siempre digo son perfiles distinto que han dado un discurso distinto. Ahora es el público que tiene que decidir. Tiene que quedar uno.