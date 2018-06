Saúl Craviotto confiesa todos los secretos sobre su paternidad

Saúl Craviotto ha hecho un parón en su apretada agenda para presentar la nueva fragancia de Adolfo Domínguez. El piragüista y campeón olímpico es el embajador de Agua Fresca Citrus Cedro, la fragancia que se une a la colección de Aguas Frescas de Adolfo Domínguez para captar la esencia del frescor y el poder de lo natural.

Craviotto representa a la perfección el espíritu de estas fragancias ya que comparte con Adolfo Domínguez su afán de constante superación, así como el amor y respeto absoluto por la naturaleza. Según el propio deportista, "encaja mucho con mi forma de ser, mi forma de vida porque yo vengo de un deporte acuático, muy en contacto con la naturaleza y creo que tiene unos aromas muy de naturaleza, frescos y revitalizantes".

El campeón olímpico se ha mostrado "encantado" de que la marca se haya fijado en él como embajador de su última fragancia. En este sentido, ha señalado que "es un marca reconocida a nivel nacional, internacional, es un una inyección de energía y motivación".

El deportista ha señalado que "está muy feliz" de haber conseguido dos medallas de oro el pasado fin de semana en el Europeo de Belgrado. "Me tomé un año de descanso después de los Juegos Olímpicos de Río y me ha venido muy bien descansar, sobre todo para la cabeza y el físico, va bien también descansar de vez en cuando. He llegado con mucha energía a este ciclo olímpico, de cuatro pruebas cuatro oros, mejor imposible en la Copa del Mundo, en el europeo* y afrontando esta recta final de cara a Tokio muy ilusionado y muy motivado porque las cosas se están haciendo muy bien", ha asegurado.

Además ha afirmado que su triunfo en la pasada edición de MasterChef Celebrity le ha servido para abrirse más a la gente, "que me conozcan mi lado más personal, hasta ahora conocían más mi faceta de medallista olímpico y es una forma de que nosotros, de deportes minoritarios, podamos acceder a la gente, a los hogares españoles".

El ganador de MasterChef Celebrity ha confesado que, aunque su paso por el programa le ha "despertado una pasión por la cocina", la que se encarga de cocinar en casa es su mujer porque el deportista está "todo el día viajando y entrenando". Cuando puede meterse en la cocina, hace arroces y fideuá, que le salen "muy bien".

Craviotto, que ha participado con invitado en la edición actualmente en emisión, ha indicado que tiene sus favoritos pero no ha dado ningún nombre. En el rodaje ha coincidido con la presentadora del programa, Eva González, que tras ser madre se ha incorporado de nuevo al rodaje.

Según el medallista olímpico, la presentadora está "muy feliz pero con mucho trabajo la pobre". Ambos aprovecharon el encuentro para compartir experiencias como padres "lo típico, cómo duermes, qué tal come y la verdad es que le ha salido muy bueno y sano que es lo más importante". De momento, ha afirmado Craviotto, no ha tenido oportunidad de conocerlo.

El deportista también ha sido padre de su segunda hija, una niña llamada Alejandra. En este sentido, ha confesado que está "enamorado de mis dos peques" y ha insistido en que con el segundo hijo hay "el triple de trabajo, es verdad, con una lo llevábamos muy bien con dos ya es más complicado tenemos que dividir las energía Celia y yo, pero bueno al final es felicidad, es una alegría llegar a casa, estoy deseando llegar a casa, cada vez me cuesta más viajar, ir a competir fuera, y nada feliz, es una etapa muy bonita y me han salido buenas las dos".

La experiencia de la paternidad ha sido tan positiva que no descarta repetir de nuevo. "Lo sé, me están diciendo todos ¿vas a ir a por el niño?... no lo sé, de momento, yo siempre he quiero tener tres, pero es verdad que ahora llevo una vida muy ajetreada últimamente de viajes y demás, quizá después de Tokyo, dentro de dos años, pues nos planteamos algo pero ahora mismo llevo una vida muy liada todo el día de viajes, de eventos, de entrenamientos, no puedo" ha puntualizado.