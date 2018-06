Laura Matamoros no consigue 'desconectar'

Laura Matamoros no quiso perderse la fiesta que organizó la productora de Supervivientes para poner el broche de oro a esta edición. La que fuera concursante en el 2017 nos explicó que no ha echado nada de menos la isla, pues el frío y el hambre se hacían muy duros junto a la ausencia de sus familiares y amigos.

Encantada con su nueva faceta como mamá, Laura nos explicó que el pequeño Matías se encuentra perfectamente y que en su escapada romántica a Ibiza le ha echado mucho en falta, algo que le ha impedido desconectar junto a su pareja, el cocinero Benji Aparicio.

CHANCE: ¿Se sufre de verdad en Supervivientes? Laura Matamoros: Se sufre mucho porque psicológicamente es muy duro.

CH: ¿Qué es lo primero que echas en falta? L.M: Más que la comida, el hambre o el frío es a tu gente.

CH: Mucha gente duda de la crudeza del programa L.M: Porque no lo conocen realmente. Es muy extraño explicarlo porque nadie te va a entender hasta que no lo vive.

CH: Cuando has vuelto ¿la has echado de menos en algún momento? L.M: ¿A la isla? ¡No! Te voy a ser sincera, pero no.

CH: No ha pasado tanto tiempo desde que estuviste, pero lo que te ha cambiado la vida en ese poco tiempo.

L.M: Desde luego. Yo no me llevé el premio económico, pero me llevé el mejor premio CH: ¿Cómo está Matías? L.M: Preciosísimo, ya tiene un mes y medio. Está para comérselo.

CH: ¿Está con el papi hoy? L.M: Está con el papi y con la abuela.

CH: Acabáis de hacer una escapada romántica, ¿necesitabais un poco de intimidad como pareja? L.M: Sí, se necesita. Y es cierto que no lo he pasado muy bien porque me ha costado separarme de él. No he llegado a desconectar pero bueno es lo que hay.

CH: ¿La figura qué ha pasado? L.M: Poco a poco CH: Poco a poco no, súper rápido, ¿qué has perdido, no? L.M: Si que es verdad que yo estaba muy hinchada entonces he ido poco a poco.

CH: ¿Haces ejercicio? L.M: Sí, hago muchísimo ejercicio, pero porque la verdad que lo echaba tanto de menos. Al final he vuelto a mis rutinas y a mi vida normal en ese sentido.

CH: ¿Eres muy estricta con la comida? L.M: Soy muy estricta con la comida y con el deporte. Mucho más con el deporte que con la comida, es verdad.

CH: ¿Cómo lo compaginas ahora con Matías? L.M: Bueno, pues como Benji y yo nos turnamos cuadramos las mejores horas para que uno haga sus cosas y el otro las suyas.

CH: ¿Y a tu padre se le cae la baba, no? L.M: Le tienes que ver, es para comerlos a los dos. De verdad.

CH: ¿Este niño os ha unido mucho? L.M: Sí. Es una felicidad plena para todos o sea que es genial.