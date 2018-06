Letizia apuesta todo por el color en su viaje a Estados Unidos

Mientras Iñaki Urdangarin prepara su inminente ingreso en prisión, los Reyes Don Felipe y Doña Letizia se encuentran de viaje oficial en Estados Unidos. Ambos Monarcas ponían rumbo a Nueva Orleans el pasado jueves 14 para realizar una visita de estado donde recorrerán dos ciudades de Luisiana y Texas para poner el broche de oro el martes 19 de junio en Washington D.C., donde serán recibimos por el Presidente Trump y la Primera Dama, Melania Trump.

En sus primeros días en Estados Unidos, los Reyes han visitado la ciudad de Nueva Orleans donde han sido recibidos con un gran afecto y cariño. Uno de sus primeros actos tuvo lugar este pasado viernes cuando recibieron las llaves de la ciudad de manos de la alcaldesa.

Para este acto institucional, la Reina Letizia estrenó un nuevo diseño de Carolina Herrera que le aportaba un toque de frescura y naturalidad a su look. Para acompañar este vestido rosa fucsia, Doña Letizia se decantó por unos salones de ante en un tono rosa más suave.

Después de este acto, los Reyes disfrutaron de un almuerzo en su honor antes de visitar el Palacio del Cabildo donde se encontraba la exposición "Recovered Memories: Spain, New Orleans, and the Support for the American Revolution". En esta ocasión, la Reina cambió su look por uno más desenfadado que ya hemos visto anteriormente.

Se trata de un dos piezas de Hugo Boss con una combinación muy arriesgada de colores. Este look que une el naranja, marrón morado y blanco ya lo utilizó en el mes de mayo durante la entrega de los premios a proyectos sociales del Banco Santander junto a Ana Botín.

Dos elecciones que dejan el interrogante sobre el resto de outfits que habrán completado la maleta de la Reina. Este mismo sábado podremos ver otro durante la visita al Museo de Arte de Nueva Orleans (NOMA) que se celebrará antes de su traslado a San Antonio, Texas.