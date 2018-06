Logan arremete contra Sofía: "Se ha hecho la víctima desde el principio"

La victoria de Sofía en Supervivientes 2018 parece haber levantado alguna que otra ampolla. A las críticas de Hugo Paz, se suman ahora las palabras de Logan donde tacha de injusta su derrota frente a su compañera de concurso.

El finalista de esta edición ha querido mojarse y ha respondido que el justo ganador de esta edición habría sido él. Además, ha destacado que se lleva buenos amigos y no tan buenos, pues hay algunos a los que no quería volver a ver más.

CHANCE: Al final la ganadora ha sido Sofía ¿ha sido justo? Logan: Me voy a mojar, está claro que no ha sido la justa ganadora, el justo ganador hubiera sido yo y si no, Sergio también sería un justo ganador. Pero si valoramos la supervivencia Sofía nunca sería una justa ganadora.

CH: ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando os tenía Jorge Javier de la mano? Logan: Estaba muy tranquilo la verdad, no me dejé llevar por el premio. Me llevo amigos que es mucho más importante que el dinero. Así que yo estaba muy tranquilo.

CH: ¿Qué amigos te llevas? Logan: A Sergio que es muy amigo mío. A Hugo. Te voy a decir que a esos dos para no quedar mal.

CH: ¿Cómo te ha cambiado la vida Supervivientes? Logan: Te lo tendría que decir en un par de días porque aún no he terminado. No te puedo decir. No hablé con mi representante, no sé los trabajos que me llegaron. No te puedo decir todavía. No lo he vivido.

CH: ¿Has vuelto cambiado de la experiencia? Logan: He vuelto cambiado para mejor. He aprendido valores y es siempre es bueno.

CH: ¿A quién no querrías volver a encontrarte en ningún sitio? Logan: Yo no tengo odio a ninguno de mis compañeros. Hay compañeros a los que no les tengo simpatía pero les tengo indiferencia entonces encontrármelos me daría igual.

CH: Hay gente que dice que Sofía ha sido ganadora gracias a ti a Sergio y a Hugo, que la habéis hecho víctima y eso ha hecho que gane.

Logan: Sofía se ha hecho la víctima desde el principio. Si no hubiera gente alrededor se hubiera hecho la víctima igualmente. Sofía ha ganado por sus seguidores que están locos, no saben valorar lo esencial del programa y ya está. No pasa nada.

CH: ¿Te da miedo que se te acerque más gente por haber estado en Supervivientes? Logan: Tengo la cabeza centradísima, me voy a juntar a la gente que ya conocía. Los nuevos los voy a pasar por un examen muy exhaustivo y voy a ser muy selectivo. Mi círculo es cerrado y no creo que entre mucha gente.

CH: ¿Cómo de gustaría que fuese tu vida a partir de ahora? Logan: Me voy a centrar en la moda y en la interpretación y no me voy a salir de ese cauce. No me voy a dejar llevar por la televisión, ni por los bolos ni por la fiesta, tengo las ideas muy claras.

CH: La televisión se te da bien.

Logan: Bueno, la interpretación sí pero no los programas de televisión donde se prima las faltas de respeto, de educación etcétera.