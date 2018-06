María Jesús Ruiz defiende a Logan: "Era el superviviente con título y mayúsculas"

María Jesús Ruiz ha sido una de las concursantes que más ha dado de qué hablar en esta edición de Supervivientes. La modelo no quisó faltar a la fiesta organizada por la productora y allí nos confesó que su ganador era Logan.

Feliz con Julio Ruz, María Jesús no ha hecho caso a todas las informaciones que han aparecido en la prensa acerca de posibles infidelidades del que es su pareja y padre de su segunda hija. Una relación que parece continuar contra viento y marea.

CHANCE: ¿Por tu parte había ganas de acercar posturas con Sofía? María Jesús Ruiz: Soy una persona, que creo que se ha visto, que no soy nada conflictiva y cuando hay un conflicto o una situación incómoda sí que trato de mediar y de decir: "Venga a ver que para tanto no es". En una convivencia tan dura como la de supervivientes es normal que pasen estas cosas, lo que no es normal es que a lo mejor se ponga el grito en el cielo por cosas feas. Creo ya ha pasado, nosotras hemos hablado mucho. Sabéis que no tengo nada en contra de ella y yo creo que ella tampoco. Ahora le preguntáis.

CH: ¿Quién era tu otro ganador? M.J.R: Logan. Logan era el superviviente con título y mayúsculas. Imagínate, lo que para todos nosotros era como un suplicio decir me muero las tormentas de arena, el hambre, el frío... todo era malo. Para él decía: "Es que yo estoy aquí fenomenal, no echo de menos a nadie", yo echaba muchísimo de menos a mi familia, a mis bebés, era como que él es el superviviente por excelencia.

CH: ¿Qué es lo que peor llevabas en la isla? M.J.R: Lo peor es echar de menos a mis bebés, por encima del hambre, y después el hambre. El hambre era brutal. No se lo deseo a nadie. Es que aunque hagamos dieta no sabes lo que es. Que te caes, que no puedes tirar de tu cuerpo cuando llevas dos o tres días sin comer. Quizás esto demuestre un poco el nivel de sufrimiento que tienes. Es que me da igual, quítame lo que sea pero dame de comer algo. Es demasiada fatiga.

CH: De momento, sigues con Julio? M.J.R: Claro, claro.

CH: Decían que cuando salieras te ibas a enterar de muchas cosas y que tu relación no iba a ir bien.

M.J.R: Yo confío en él. Nadie me ha demostrado nada, al contrario. Lo único que veo son cuatro oportunistas que han ido a televisión, si de verdad hubieran tenido una fe de abrir los ojos me hubiesen mandado un privado a través de las redes sociales. Yo sigo confiando plenamente en Julio.

CH: ¿Sigues pensando que está Gil Silgado detrás de esto? M.J.R: No voy a hablar de ese tema de verdad. Muchísimas gracias y supervivientes forever.

CH: Has hecho confesiones muy fuertes.

M.J.R: Yo estoy muy feliz. Llevo tres meses esperando este momento y no me lo va a emborronar nadie. Creo que todos y cada uno de nosotros por lo menos esta noche se lo merece, mañana que vengan los problemas.