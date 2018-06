¿Sabes qué le regaló Trump a Eva González cuando participó en Miss Universo?

Tal y como ella misma ha admitido, en su participación en Miss Universo recibió un regalo del mismísimo Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. En ese momento era el encargado de dirigir el certamen, según ecoteuve.

Eva, también ha confesado que aun lo conserva. "Me enmarcó un poema. Las cosas de las Misses...", comenzó explicando la presentadora. "Estaba en Miss Universo y de repente me dijeron que tenía un regalo del Señor Trump. Lo abrí y vi que era un poema que se llama 'Río de Mi Sevilla'. Me había escrito un fragmento a máquina de la canción de Lole y Manuel y me lo había enmarcado", confesó.

