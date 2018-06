Sofía insulta a Logan: "Es un falso"

Sofía Suescun se ha proclamado como la flamante ganadora de Supervivientes 2018. Agradecida por todas las muestras de cariño recibidas estos días, la de Pamplona ha querido dejar a un lado la alegría para responder con contundencia a Logan.

Y es que su compañero en la final del reality no ha dudado en arremeter públicamente contra ella al asegurar que el justo ganador habría sido él o Sergio: "Está claro que no ha sido la justa ganadora, el justo ganador hubiera sido yo y si no, Sergio también sería un justo ganador. Pero si valoramos la supervivencia Sofía nunca sería una justa ganadora".

Además, Logan no ha tenido problema en meterse con los seguidores de Sofía: "Ella ha ganado por sus seguidores que están locos, no saben valorar lo esencial del programa y ya está. No pasa nada".

SOFIA: "DECIDME QUIEN ES LOGAN" Ante tales declaraciones, la misma Sofía respondía en la fiesta de Supervivientes: "Decidme quién es Logan, el otro día dijo que si ganaba iba a ser la justa merecedora. Ahora está reventado por dentro, se creyó tanto que iba a ganar y luego vio que la ganadora fui yo y de repente dice que no me lo merezco. Es un falso".

En lo que respecta al tema de Alejandro Albalá y su relación, Sofía no lo tiene todavía claro: "Con Alejandro me voy a dejar llevar, tengo que escuchar a mucha gente, así que haré lo que vaya sintiendo mi corazón. De momento estoy bien".