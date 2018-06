Así ha cambiado Arantxa Bustos, una de las tronistas más queridas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

Que Mediaset siga apostando fuertemente por Mujeres y Hombres y Viceversa es una de esas noticias que hace las delicias de los seguidores del programa… y saca de quicio a sus haters. Sea como sea, después de ganar los 200.000 euros del premio de Supervivientes, Sofía Suescun volverá al dating de Mediaset, donde se encargará de aconsejar a los pretendientes y ayudar a los tronistas en todo lo que pueda, según SQ.

Y aprovechando aún más el tirón de Supervivientes, otro de los concursantes que más vídeos ha protagonizado durante el concurso formará también parte del programa: estamos por supuesto hablando del mismísimo Maestro Joao, compañero de Sofía en los Cayos Cochinos.

Los que no sabemos es si utilizará sus dotes adivinatorias para ser asesor del amor, o si se dejará guiar por lo que sienta en ese momento.

Pero de quien queríamos hablar es de otra persona que ha estado muy ligada a los dos realities de Mediaset, Mujeres y Hombres y Viceversa y Supervivientes. A Arantxa Bustos la conocimos como pretendienta en el primero, y posteriormente en el programa de supervivencia, aunque ya era un rostro muy conocido debido a su participación en Gandía Shore.

Aunque Arantxa no consiguió conquistar a su tronista Vicente One, y su paso por Supervivientes no fue muy largo, pero se ganó a toda la audiencia gracias a su personalidad.

En la actualidad, Arantxa está muy enamorada de su chico Elías, con el que lleva mucho tiempo a pesar de haber hecho varios parones en la relación. Pero actualmente parece que lo suyo con él va muy en serio y, como podemos ver en sus publicaciones, los dos están muy contentos compartiendo una vida juntos.

Elías es piloto de motociclismo y parece que Arantxa comparte con él su pasión por el motor. A través de Instagram, podemos ver a la parejita disfrutando de esta afición en común… y de paso dejan constancia de lo enamorado que están.

El caso es que la exconcursante de Supervivientes se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales, acumulando más de 930.000 seguidores en Instagram y cerca de 300.000 seguidores en Twitter. Seguro que Arantxa ha conquistado a sus seguidores con su naturalidad y su desparpajo, algo que también habíamos podido ver los programas en los que ha participado.

Desde posados sensuales, hasta sus mejores looks y alguna que otra reflexión, todo esto y mucho más tiene cabida en sus redes. Además, si hay que destacar algo de Arantxa es que, a pesar de tener tantos seguidores, no cuida excesivamente lo que publica, algo que la diferencia de otras influencers y que ha podido influir en un incremento de seguidores que apuestan por la espontaneidad de la exconcursante.

