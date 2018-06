La nueva vida de Mariano Rajoy: 'soltero' y suelto por Santa Pola cinco días a la semana

Lo de Mariano Rajoy tiene mérito y no sólo por la elegancia con que ha sabido echarse a un lado, dejar que el PP elija a su sustituto sin interferir o por la calse con ha salido d e La Moncloa.

La vida del ex presidente del Gobierno ha dado un vuelco en menos de un mes. Tras dejar la Moncloa por la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez y abandonar 35 años en la política, el bueno de Mariano ha vuelto a sus orígenes, ocupando de nuevo su plaza de registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante).

Este 20 de junio de 2018, el ex presidente acudía a su oficina para su primer día de trabajo y se encontraba en la puerta a más de 50 periodistas y otros tantos curiosos:

"Yo me he retirado de la política y vuelvo donde estaba (...) No estoy nervioso, pero son muchos años fuera y muchos los que he dedicado a la vida política y, en fin, ahora a mi profesión".