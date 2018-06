Este sacerdote impresentable pega a un bebé durante un bautizo delante de sus padres

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil ​ a cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o apoderados, que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza el desarrollo de tales funciones, según wp. El maltrato infantil ha sido un conflicto que ha persistido desde los pueblos y civilizaciones de la antigüedad donde utilizaban a los niños para realizar sacrificios y rituales. Sin embargo, según este texto, no hace tanto tiempo que la sociedad obtuvo control sobre el abuso en los menores de edad. En los Estados Unidos se creó una organización la cual, se dedicó ayudar a niños desamparados y la misma fue conocida como “Child Welfare Movement”(Movimiento Bienestar de la Infancia). Además surgieron otras organizaciones contra el maltrato infantil tal como la Sociedad Neoyorquina para la Reforma de los Delincuentes Juveniles en 1825, cuyo propósitos fue ayudar a niños maltratados y abandonados por sus padres o familiares. Años más tarde se fundó en el estado de Nueva York la “Society for Prevention of Cruelty of Children” la cual, surgió como fuente de inspiración para desarrollar otras organizaciones contra el abuso infantil en los Estados Unidos y Europa. Aunque, según el texto, en 1874 fue la primera vez que se ganó un caso referido al abuso o maltrato de infantil cuando una menor de nueve años nativa del estado de Nueva York fue sometida a abuso físico. Una trabajadora de caridad ayudó a la criatura y la misma acudió a la Sociedad Americana para la Prevención de crueldad de los animales donde la trabajadora, encargada del caso de la menor expresó lo siguiente: “la menor merecía tanta protección como a un perro común” y con estos testimonios pudieron ganar el caso.

En la Red se ha difundido un video en el que un sacerdote maltrata y golpea a un bebé durante un bautizo, aparentemente, en una iglesia católica, según rt.

Aunque de momento se desconoce el lugar y la fecha cuando ocurrió el penoso incidente, se aprecia que se trata de un sacerdote francófono. En un principio, el clérigo trata de ser cordial con el bebé, quien no paraba de llorar, pero al poco pierde la paciencia y aprieta con sus manos el rostro del niño diciéndole que se calme.

Sin embargo, esa actitud solo asusta aún más al menor y, en lugar de tratar de tranquilizarlo, el cura decide darle una bofetada para que se calle. Tras esto, el hombre que está detrás, presumiblemente el padre del bebé, arrebata no sin esfuerzo al pequeño de las manos del clérigo, que se rehusaba a entregarlo.