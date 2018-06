Raquel Mosquera y los inesperados problemas judiciales a los que se enfrenta

Parece ser que Sofía Suescun, ganadora de Gran Hermano y ahora de Supervivientes, estaría amasando una gran cantidad de dinero tras su paso por televisión. Y es que participar en estos programas de Telecinco le habría servido para que no le falte el trabajo tanto dentro como fuera de la cadena, según SQ.

Pero la salida del reality no está teniendo las mismas connotaciones positivas para todos: ayer supimos que peligra la carrera de Sergio Carvajal como “influencer” tras Supervivientes. Y ahora, nos enteramos de los problemas judiciales por los que está pasando Raquel Mosquera.

Raquel, una de las más queridas por el público durante el reality, se enfrenta a un problema que ha salido a la luz por culpa de la gran exposición mediática que ha tenido la concursante en los últimos meses.

Según ha revelado Jordi Martín, colaborador de Cazamariposas, “Raquel Mosquera se enfrenta a una demanda por estafa”.

El paparazzi ha afirmado que se trata de “la misma persona que la ha demandado por lo del negocio de las pestañas”. “Raquel Mosquera me arruinó”, comenzaba diciendo hace unas semanas Ángela Beck en una publicación.

La socia de la viuda de Pedro Carrasco en un negocio de extensiones de pestañas le ha interpuesto una demanda en la que le reclama la cantidad de 23.000 euros.

Pero no sería el máximo problema de la mujer, ya que Martín también revela que “la denunciante ha recibido amenazas, no la deja entrar al local, que es de ambas, y Raquel está teniendo serios problemas para pagar a todos los trabajadores”.

Ha terminado la noticia diciendo que “ellos se lo reclaman, pero Raquel afirma que no puede pagar, y que hasta el juez no lo diga, no pueden hacer nada”, comentando que mantendrá a los espectadores del programa al tanto de la noticia.

