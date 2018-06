Carlos Lozano a Miriam Saavedra: "¡Eres una mentirosa y una montajista!"

Carlos Lozano no puede más. El presentador ha estallado durante una conversación telefónica con Sálvame y no ha dudado en tildar de "montajista" a la que fuera su pareja. Y es que el supuesto romance de Miriam Saavedra con Hugo Castejón, ex de Marta Sánchez, ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Las últimas imágenes de la joven con el cantante en un restaurante han hecho que muchos vean la sombra del oportunismo aparecer. Mientras ella defiende su posición, Carlos Lozano le ha recriminado muy enfadado a su ex: "¡Eres una mentirosa y una montajista!".

Además, según el exconcursante de Gran Hermano VIP, Miriam habría estado con Hubo desde antes de romper con él la relación: "¡Se ha enrollado con ese tío estando conmigo!". Por su parte, la joven peruana ha asegurado que el infiel en esa relación era Lozano pues enviaba fotos de él sin ropa a otras chicas que, a su vez, le reenviaban los mensajes a Miriam Saavedra.