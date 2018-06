Falete muy feliz con sus nuevos proyectos profesionales

Falete habla de sus proyectos profesionales, el cantante, que no ha querido hablar de nada más, comentaba que se encuentra preparando su nuevo disco y que profesionalmente le va muy bien, aunque del amor... ha preferido no hablar.

Sobre su nuevo disco, el cantante ha explicado: "Estoy grabando, pensando... perdón, no grabando, preparando el disco, buscando temas para seguir haciendo versiones, hacer un disco de versiones que me apetece muchísimo y nada, poco más. Con un veranito cargadísimo, afortunadamente de actuaciones, viajando muchísimo fuera y bueno, poco más que contar...".

Personalmente Falete se encuentra también en un buen momento: "Estoy muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, estoy muy bien...", pero añadía que no le gustó mucho esa época en la que abría y cerraba programas dedicados al corazón, está claro que el cantante prefiere no estar en boca de nadie y esa tranquilidad de que no se hable de él.