Anabel Gil Silgado llama ordinaria a María Jesús Ruiz

La hija de José María Gil Silgado ha vuelto a pronunciarse, esta vez ha hablado sobre el supuesto embarazo de María Jesús Ruiz, y lo que ella piensa es que no es cierto: "Yo creo que no, yo creo que no, por el bien de ella misma yo creo que no. Me imagino que eso habrá sido... me parece que casi todas las que han ido a la isla han venido en las mismas condiciones que ella, lo que pasa es que bueno, como a ella le interesa estirar el chicle todo lo que pueda, pues ahí está ella intentándolo...".

Con respecto al look de la ex de su padre, Anabel ha querido también dar su opinión: "Hombre, yo creo que para eso hay que tener mucho estilo...".

"El reportaje es que no es rococó, es que me parece una ordinariez. Los pendientes me parecen muy desafortunados y los looks, pues se les ha quedado la cabeza en pamplona a los que se los han colocado", ha explicado también Anabel sobre el reportaje que hizo María Jesús Ruiz para una conocida revista.

Con respecto a las críticas de María Jesús Ruiz a Gil Silgado tachándole de "mal padre", la hija del empresario ha dicho: "Hombre, un padre al uso, con nosotros desde luego no lo ha sido, pero sí que es cierto que Dios le da mocos a quien no se los quiere sonar, porque a ella le paga y con su hija está, así que... eso se lo podría decir la mía, pero no ella...", concluía Anabel.