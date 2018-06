Todo sobre la muerte de Edu del Prado, exintegrante de UPA Dance

Esta madrugada fallecía en Valencia, Edu del Prado a los 40 años de edad, por causas aún desconocidas. El cantante se hizo famoso por su papel en la serie 'Un paso adelante', que protagonizaba junto a actores como Miguel Angel Muñoz o Mónica Cruz.

En el mundo de la música muchos han querido recordarle en Instagram con palabras como las de Pitingo: "Mi más sincero pésame a la familia del gran cantante Edu Del Prado... Que desgracia Dios mío que joven. Tuve la suerte de conocerlo y además de un genial cantante era una maravillosa persona... Me crié con sus canciones... #edudelprado D.E.P lo siento mucho de verdad".

O también Raquel del Rosario ha publicado una imagen en su Instagram de Edu con el mensaje: "Buen viaje Edu, eres luz", la cantante estaba muy unida a Edu del Prado, que mantenía una relación personal con el hermano de ésta, Misael del Rosario.