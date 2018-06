El Maestro Joao hundido tras la advertencia de Terelu en 'Sálvame'

El Maestro Joao está en un momento difícil después de que este fin de semana su prima lo acusara de mentiroso y estafador y aunque él se ha defendido en 'Sábado Deluxe', ha habido algunos amigos suyos que han vuelto a acusarlo de estafador.

Joao se ha enfadado además con Kike Calleja por unas preguntas incómodas que le hizo sobre Luismi y su supuesta novia y sobre las acusaciones de estafa de sus amigos. El vidente le contestaba al periodista: "Con mis amigos hablo yo, no tú, no hay ni una sola denuncia, no dan ni un nombre...".

Pero además, cuando dejó de gustarle la conversación, Joao la zanjaba: "Oigo bien, no me chilles al oído (...) con un señor gritándome no voy a seguir la entrevista".

Parece que era una excusa para dejar de hablar de él, o deshacerse de la entrevista, pero en el plató de 'Sálvame' Terelu le advertía al Maestro: "Hay una familia en el norte de España que quiere hablar y, si lo hacen, no le van a ir las cosas demasiado bonitas", explicaba la hija de María Teresa Campos en el programa.