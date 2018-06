Así es 'El Continental', la nueva serie de ficción de RTVE

RTVE nos ha invitado a presenciar el rodaje de su nueva serie de televisión 'El Continental' protagonizada por Michelle Jenner y Alex Gracía. Allí pudimos hablar con parte del elenco estelar que conforma esta nueva apuesta televisiva como Roberto Alamo, Estefanía de los Santos, Secun de la Rosa, Christian Sánchez, Mario Plagaró, Mariola Fuentes, Juan José Ballesta, José Lamuño, Fernando Tejero, Eloy Azorín, Raúl Tejón, Patxi Freytez y María Isabel Díaz, todos ellos artistas muy relevantes dentro del panorama español.

La visita también ha contado con la presencia de Toni Sevilla, director de contenidos, canales y programas de RTVE, que nos explicaba que en realidad lo que han creado para la serie es todo un "universo particular y diferente para contar una historia, la historia del ascenso y descenso de una banda criminal".

Creada y dirigida por Frank Ariza, 'El Continental' es un drama ambientado en los años 20 en el que el amor, la ambición y la clandestinidad serán los grandes protagonistas durante los 10 capítulos que conformarán la primera temporada que tiene previsto terminar de rodarse a mediados de Julio.

Para Toni Sevilla, 'El Continental' aborda el empoderamiento de la mujer: "Generalmente, se hacen series protagonizadas por un protagonista masculino, para un público masculino. Pero, a veces, surgen mujeres que tienen mucho que contar".

El personaje de Michelle Jenner, Andrea Abascal, será un personaje que se empoderará por momentos y es que ella misma nos confiesa que interpretar un personaje así no le puede gustar más: "Me encanta porque ella se crece y se empodera. Me chifla interpretar mujeres así. Es maravillosa porque está en un mundo de hombres pero no se viene abajo, al contrario".

Por otro lado, esta serie atípica con tintes de película de gangsters transcurre en torno a la dualidad entre el bien y el mal. De esto nos hablaban componentes del elenco como Secun de la Rosa, cuyo personaje es Fernando, quien inaugura 'El Continental' que nos adelantaban que muchos de los personajes no son lo que parecen: "No diré si es bueno o malo, según mi moral cuando empuñas un arma ya eres 'malote'. Esta serie es una supervivencia constante, una guerra soterrada o matas o te matan".

Completan el reparto Antonio de la Torre, Alexandra Jiménez, Chanel Terrero, María Alfonsa Rosso, Mariola Fuentes, Juan José Ballesta, Luis Callejo, Mario Plágaro, María Isabel Díaz, María Hinojosa, Manuel Bandera, Patxi Freytez, José Lamuño, Lucía Guerrero, Manu Vega, Ruth Gabriel, entre otros.

UNA PRODUCCION QUE HA SORPRENDIDO A TODO EL REPARTO

Para rodar esta nueva entrega de RTVE no se reparan en gastos. Los detalles de iluminación, decorado, vestuario, guion, efectos especiales nos dejaron boquiabiertos* por eso no es de extrañar que el reparto nos asegure que veremos algo nunca antes visto en otras series españolas. "Estamos haciendo algo diferente y arriesgado. Tiene algo muy cinematográfico. A veces hay series de TV en las que prima más el tiempo a los detalles. Aquí en cambio se juega mucho con la luz, los decorados... y se crea un ambiente único", confesaba Michelle Jenner.

El rodaje se está llevando a cabo en sorprendentes escenarios entre los que destaca la antigua estación de tren de Príncipe Pío, un enorme edificio convertido en una destilería; o un gran decorado muy realista que reproduce al detalle la época y el ambiente del bar 'El Continental'. Todo el elenco coincide en que "es toda una suerte gozar de un decorado tan grande y realista". Michelle nos comentaba: "Es maravilloso. A nosotros nos ayuda porque nos hace sentir que estamos en un escenario real. A veces te encuentras en rodajes en los que te tienes que imaginar todo el ambiente porque solo hay dos paredes de cartón, aquí no, aquí es todo de verdad".

'EL CONTINENTAL', AÑOS 20 España comienza a florecer de nuevo tras la 'gran guerra' e intenta imitar al resto de Europa poniéndose 'a la moda'. Esa fue la intención de Alfonso (Manolo Solo) al montar la sala de fiestas 'El Continental'. Para ponerlo en marcha pidió ayuda a unos prestamistas confiando en que el éxito del local solventaría la deuda. Pero todo jugó en su contra y el local no logró despegar. La historia de 'El Continental' arranca en ese preciso momento en el que Alfonso no es capaz de hacer frente a la deuda, con grandes consecuencias para su vida y la de su hija.