Esta maestra rusa fue despedida después de publicar esta foto en traje de baño

De acuerdo con las estadísticas, el 70 % de los jefes revisan los perfiles en las redes sociales de sus candidatos para tomar la decisión de contratarlos o no.

La protagonista de esta historia no estaba buscado trabajo, pero Internet le causó aún más problemas con el trabajo que ya tenía, según sq.

Victoria Popova, de Omsk, Rusia, trabaja como profesora de historia y también hacía sesiones de modelo.

Durante una de sus sesiones fotográficas, ella estaba aprendiendo a posar con traje de baño. Las fotos fueron publicadas por una revista y se volvieron públicas, lo cual causó un gran revuelo.

Los padres de sus alumnos le pidieron al director de la escuela despedir a la maestra vestida de manera tan inapropiada, explicándole que los que trabajan en el campo de la educación no deberían publicar fotos tan indecentes en sus redes sociales.

Las autoridades de dicho colegio cumplieron la petición de los padres y Victoria perdió su trabajo.

En su entrevista, Victoria explicó que sus fotos no estaban promoviendo nada inapropiado y solo eran parte de su trabajo.

Victoria no fue la única persona que sintió que no era justo.

Por eso, miles de maestros de toda Rusia empezaron a publicar fotos en traje de baño en Instagram y otras redes sociales.

VÍDEO DESTACADO: Despiden a esta profesora en Rusia por ser demasiado sexy