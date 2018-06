La Reina Letizia: la mujer de rojo

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han viajado hasta Cataluña para presidir, un año más, la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona. Esta vez, los Monarcas acudieron al espacio Mas Marroch en el Centro de Eventos del Celler de Can Roca de Vilablareix, Girona.

Allí, pudimos ver a una espectacular Reina Letizia con un vestido rojo de Carolina Herrera que no es nuevo en su armario. Y es que este mismo diseño ya lo llevó en septiembre del 2017 en el Teatro Real durante concierto conmemorativo del XV aniversario del Grupo Vocento.

A diferencia del año pasado, esta vez la Reina apostó por un nuevo beauty look donde recogió su melena en una cola de caballo rematada con ondas que aportaban un toque de lo más veraniego a su outfit.

Durante la entrega de premios, los Reyes recibieron a todos ganadores de esta edición, que han sido la emprendedora social Arancha Martínez, Premio FPdGi Social; la ingeniera química María Escudero, Premio FPdGi Investigación Científica ex aequo; el químico Guillermo Mínguez, Premio FPdGi Investigación Científica ex aequo; el violonchelista Pablo Ferrández, Premio FPdGi Artes y Letras ex aequo; la cantante de flamenco y pop rock Soleá Morente, Premio FPdGi Artes y Letras ex aequo; el ingeniero aeronáutico José Miguel Bermúdez, Premio FPdGi Empresa; y a la entidad francesa Article 1, Premio FPdGi Entidad Internacional.