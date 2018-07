A Miki Nadal se le borra la sonrisa tras ser denunciado por su suegra y entrar en crisis con su mujer

Malos tiempos para el presentador y humorista, que esta semana ha acudido a los juzgados para enfrentarse a su suegra, Carmen Escámez. ¿El motivo? Les ha denunciado a él y a su esposa, Carola, por no dejarle ver a su nieta, Carmela, según informalia.

Todo se remonta al mes de agosto de 2017. Al parecer, Miki Nadal (50) y su mujer protagonizaron una acalorada discusión con Carmen Escámez, madre de ésta, y rompieron toda relación. La denunciante, que es sobrina del fallecido Alfonso Escámez, presidente del Banco Central y marqués de Águilas, afirma que no le han dejado ver a su nieta desde entonces y no está dispuesta a permitirlo, por lo que apela a su derecho como abuela de la niña y reclama un régimen de visitas para mantener el contacto con ella, tal y como desvela la revista Corazón. Al parecer, las partes no consiguieron llegar a un acuerdo amistoso hace unos días, por lo que será el juez quien tome la decisión final.

Pero éste no es el único problema para Miki Nadal. Al parecer, este gran conflicto con su suegra le ha generado serias dificultades en su matrimonio, tanto que personas cercanas afirman que están al borde de la ruptura. El copresentador de Zappeando y su esposa atraviesan una grave crisis que, eso sí, estarían intentando superar por el bien de su niña, que nació en mayo de 2015, casi un año después de que sus padres se dieran el "sí, quiero".

VÍDEO DESTACADO: Miki Nadal, interpreta la "canción del verano"