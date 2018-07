Diego Boneta confiesa que fue un privilegio poder trabajar de cerca con Luis Miguel

Nadie quiso perderse el esperado estreno de la nueva temporada de Paquita Salas al que acudieron celebridades de todo tipo dentro del panorama español, entre ellos el actor que da vida a Luis Miguel en la serie, Diego Boneta.

El mexicano ha vuelto a España para rodar Terminator y no puede estar más contento: "Feliz de estar por aquí, sobre todo porque mi familia también es de aquí, yo tengo pasaporte español, vamos a ir a Murcia que es de donde es mi abuela, contento de todo eso". Y feliz también porque en España hay muchas cosas que le fascinan: "El jamón, las mujeres, la gente... A mí la calidez de la gente española me encanta y la comida se me hace irresistible".