El hermano del propietario de 'Tesla', Kimbal Musk, se casa en la Costa Brava

Este fin de semana ha tenido lugar una boda de importancia internacional, y es que se ha casado Kimbal Musk, el hermano del millonario propietario de la marca de coches de lujo, Tesla. El enlace ha tenido lugar en el municipio de L'Escala, en la comarca de Ampurdán.

Entre los invitados estaban los Obama, que no se sabe si han podido asistir o no, la que sí ha asistido ha sido Salma Hayek, que formaba parte de los 300 invitados al enlace y se rumorea que Will Smith también estaba en la lista de invitados. El millonario cerró el pueblo para la boda, pagando 15.000 euros a cada restaurante de la zona para que no abriesen ese día, y además desplegaron un dispositivo de seguridad inquebrantable para que solo acudieran a la fiesta quiénes estaban invitados y nadie pudiera colarse.

Kimbal Musk se ha casado con la hija de otro rico empresario, Christiana Wyly, la pareja quería una boda de lo más privada que ha molestado a numerosos turistas que estaban en la Costa Brava visitando las ruinas de Empúries.