Sofía Suescun sobre Alejandro Albalá: "Lo dejamos hace ya días, ha sido cosa de los dos"

Sofía Suescun se sentaba ayer en 'Sábado Deluxe' para contar cómo está su situación con Alejandro Albalá y en qué punto de su relación se encuentran, pero parece que, para sorpresa de muchos, ya no están juntos.

Intentan conectar con Alejandro Albalá en directo pero él asegura que ha firmado un contrato con otra cadena y no se le permite hablar con el programa.

La ganadora de 'Supervivientes 2018' ha confesado: "Alejandro Albalá tiene unos aires de prepotencia desde siempre, pero no sé qué habrá hecho este chico para creerse tanto. Se lo suelo decir a veces, pero si fuera más humilde ganaría más, aunque no he roto con él por eso, he roto con él por mi culpa".

"Lo dejamos hace ya días, ha sido cosa de dos porque no quiero hacerle daño, estoy en un momento de mi vida que no sé ni lo que quiero. Le quiero, pero no estoy enamorada de él. Albalá me ha marcado aunque haya sido una relación de tres meses, porque han sido muy intensos", explicaba la navarra en su sincera entrevista.

Sofía Suescun, ha explicado también cuál ha sido el motivo por el que no pueden estar juntos, a pesar de no estar enamorada de él: "Nos echamos mucho de menos pero no podemos estar juntos porque no paramos de echarnos cosas en cara, en resumidas cuentas: por mi teléfono acabó la relación peor de lo que podría haber acabado, él vio cosas en mi teléfono porque me empezó a hablar de cosas que solo había ahí y nunca me pidió perdón... yo me enfadé muchísimo pero él se sabe mi clave y yo me sé la suya", aunque la hija de Maite Galdeano asegura que ella jamás le cogió el teléfono Sofía Suescun ha hablado también de su falta del período desde que llegó de la isla, mientras Rafa Mora confesaba que Alejandro Albalá está pensando en que ella puede estar embarazada: "Alejandro está muy preocupado porque piensa que a lo mejor podéis ser papás...".

La navarra contestaba asegurando que si está embarazada sólo podría ser de Albalá, aunque ella no quiere ser madre todavía. Maite entraba en directo para hablar sobre el tema: "No me gustaría ser abuela de un hijo de Alejandro Albalá", aunque añadía: "¿Cómo no vas a querer a un bebé?, a un bebé lo vas a querer siempre...", aunque la madre de Sofía asegura que no quiere que sus nietos la llamen abuela, le gustaría que la llamaran "Mamá Maite".

Pero la guerra comezó cuando pusieron un vídeo de la Maite Galdeano asegurando que su relación con su hija no es sana, y que intenta boicotear todas las relaciones de la joven. Cuando finaliza el vídeo Sofia confiesa: "El vídeo tiene un poco de razón...", y su madre se enfada, entonces Sofía se explica: "Mamá fuiste muy cruel al contarme todo de golpe cuando solo llevaba una hora fuera del reality".