Esta abuela cambia de look y su familia se lleva un shock

Mary Johnsen estaba pasando por un momento difícil de la vida. Varios de sus amigos habían muerto el último año y también tenía una amiga cercana que estaba en el hospital. Y a todo esto añadir que había perdido a su mamá, según sq.

La vida entera de Mary estaba patas arriba, Mary estaba triste, cansada y sin energía. La nieta de Mary sabía que tenía que hacer algo para ayudarla, por lo que decidió regalarle un cambio de look.

“Ella no opina que es linda, pero sí lo es. Yo quiero que ella sea capaz de verlo por sí misma”, dice la nieta de Mary.

Le llevó con el peluquero Christopher Hopkins, conocido del programa “The Makeover Guy”

Cuando acabó, Mary parecía otra, su nieta, que estaba afuera esperando no lo podía creer.

Mary estaba tan contenta con el cambio de imagen que incluso escribió un dulce mensaje a Christopher, que publicó en Facebook .

“¡No puedo agradecerte lo suficiente! ¡Me desperté esta mañana y me miré en el espejo y me gustó lo que estaba viendo! Eso no ha sucedido en mucho tiempo “, dice Mary en el mensaje. “Entré al salón sin sentirme muy atractiva, ¡y salí sintiéndome mimada y bonita! Ustedes son fabulosos! “