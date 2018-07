Los Ministros británicos habrían ensayado por primera vez la muerte de Isabel II

Isabel II del Reino Unido (Elizabeth Alexandra Mary Windsor; Londres, 21 de abril de 1926)​ es la actual monarca británica y, por tanto, según wp, soberana de dieciséis Estados independientes constituidos en Reino y que forman parte de la Mancomunidad de Naciones: Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, Bahamas, Granada, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves.

Es la principal figura política de los cincuenta y tres países miembros de la Mancomunidad de Naciones. En su rol específico como monarca del Reino Unido es a su vez la gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Su papel político abarca grandes áreas, tiene funciones constitucionales significativas y actúa como foco de la unidad nacional de los británicos y como representante de su nación ante el mundo.

Los ministros británicos por primera vez se han encargado de los planes para los días posteriores a la muerte de la reina Isabel II, realizando la semana pasada un ejercicio secreto para prepararse para 10 días de luto nacional, reporta The Times, según rt.

Así, el canciller del Ducado de Lancaster, David Lidington, presidió una extensa reunión, denominada 'Castle Dove' ('Paloma del castillo' en inglés) el pasado jueves, en la que también tomaron parte el ministro del Interior, Sajid Javid, la líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, y el secretario escocés, David Mundell.

De acuerdo con el diario, la reunión se centró en el día después de la muerte de la reina, y los ministros decidieron cuándo la primera ministra haría declaraciones públicas.

Los políticos señalan que el ejercicio no fue provocado por preocupaciones específicas sobre el estado de salud de la monarca, no obstante, los medios destacan que tuvo lugar la misma semana en que la reina, de 92 años, se perdió una misa en la Catedral de San Pablo, porque no se encontraba bien.

No es un secreto que los funcionarios públicos están actualizando "constantemente" el plan para este suceso, conocido como 'London Bridge'. No obstante una fuente en el Gobierno ha admitido que la escala del ejercicio de la semana pasada "no tenía precedentes".

"Esta es la primera vez que diferentes ministros se reúnen en una habitación. Anteriormente solo habían sido funcionarios", ha comentado. "Las cosas claramente se han intensificado debido al proceso de envejecimiento", añadió.

De acuerdo con The Times, durante la reunión los ministros han discutido que, tras la muerte de la reina Isabel II, los 600 miembros del consejo privado se reunirán en el Palacio de Buckingham para sellar la adhesión del nuevo rey.

El cuerpo de la reina reposaría durante cinco días en Westminster Hall. Mientras tanto, el nuevo rey visitaría Escocia y Gales lo más pronto posible para demostrar que son parte integral del reino.

