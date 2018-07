Carmen Rigalt revela que Antonio Casado le ha puesto cuernos y la profesión periodística se queda pasmada

El soplo lo da en la propia Carmen Rigalt en su columna de El Mundo. Se la trae el asunto, porque viene a decir que Antonio Casado, su marido y también periodista... ¡le ha puesto los cuernos!.

Carmen titula su pieza "Camas Separadas", y explica en ella cómo descubrió una posible relación extramatrimonial de su marido.

Así comienza la periodista, que antes de descubrir el tema se manifiesta como "pletórica de ignorancia y feliz" sin sospechar de ciertos viajes a Londres.

"Pero la sospecha comenzó a surgir y "ella, con una intención que no alcanzo a comprender, me condujo lentamente a su refugio para hacerse sabedora del momento feliz que atravesaba. La operación llevó unos meses.

A continuación, Rigalt describe con todo detalle una fotografía captada en redes sociales:

La columna ha sembrado las dudas de la crónica rosa de esRadio. Las periodistas Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos apuestan porque se trata de ficción, pero no todos estuvieron de acuerdo en Es la mañana de Federico debido a muchos detalles puntuales revelados en el texto.

Barrientos, por su parte, navega en la misma dirección:

"Yo me juego a que no hay nada detrás. No me lo creo".