¡Con un par!: Alba Carrillo ahora dice que siempre ha intentado llevarse bien con Fonsi

Alba Carrillo se ha convertido por unas horas en una piloto de carreras. La modelo ha participado en las 24 horas de Ford como madrina de la Fundación A La Par, una organización que trabaja para la integración en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual.

Muy concienciada con crear un mundo igualitario, la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López nos volvió a explicar que la relación con el padre de su hijo es nula, y que de Feliciano no quiere saber nada. Eso sí, con David Vallespín está la mar de contenta.

CHANCE: ¿Qué tal? Alba Carrillo: Muy bien, muy contenta.

CH: Cuéntanos un poquito. ¿A qué fundación vas a donar el dinero si ganas? A.C: Vamos a intentar ganar como sea. Mi fundación es fundación A La Par, que colaboro con ella desde hace muchos años. Tengo profunda confianza de que el dinero que ganemos va a ir destinado a cosas muy buenas.

CH: ¿De qué trata esa fundación? A.C: La fundación es muy amplia, pero en concreto este premio iría destinado a la autosuficiencia de personas con discapacidad intelectual, que en realidad son muy capaces. Queremos que puedan vivir solos como hacemos todos.

CH: ¿Cómo se plantea este verano? A.C: Trabajando, ayudando mucho que tengo varios proyectos solidarios y con cosas de tele, la semana que viene tengo lo de Mi madre cocina mejor que la tuya y genial.

CH: ¿Irás con tu niño a algún sitio? A.C: Sí. Este verano vamos a hacer montaña.

CH: ¿Habéis cambiado la playa por la montaña? A.C: Es que hemos ido a la playa en Semana Santa y ahora me apetece más montaña. Yo siempre soy de ir a la contra.

CH: ¿Y con tu chico algún viaje romántico? A.C: No, viaje romántico no.

ALBA CARRILLO, DE DAVID VALLESPIN: "AHORA QUE VIVIMOS JUNTOS TAMPOCO NECESITAMOS UN VIAJE ROMANTICO" CH: ¿Ya no crees en eso? A.C: Sí, sí pero ahora ya que vivimos juntos tampoco necesitamos un viaje romántico.

CH: ¿Cómo estás? La última vez que estuvimos contigo en Supervivientes nos contaste que en octubre era el juicio.

A.C: Yo estoy nerviosa por lo del coche, lo otro me da igual. No me pongo nerviosa por esas cosas.

CH: ¿Confías en la justicia? A.C: Yo siempre he confiado. Sobre todo confío en que pase lo que pase no pasa nada. Es un tema de dinero y no me va la vida en ello.

CH: ¿Tu relación con Fonsi cómo está? A.C: Está. Sigue siendo el padre de mi hijo.

CH: Después del daño me imagino que no volverán a ser las cosas como eran.

A.C: A ver... no.

CH: ¿Te duele? A.C: No, no me duele. La verdad que no. Ya no me duele. Me da pena por mi hijo.

CH: El niño a lo mejor te dice llévate bien con papá...

A.C: No, eso no me lo dice porque intentamos ser asépticos y que a él no le lleguen nuestras cosas. Pero yo sin querer veo que si nos pudiéramos llevar bien pues sería mucho mejor. Pero para todas las relaciones es necesario que haya dos personas que quieran poner de su parte. Yo siempre lo he intentado.

CH: ¿Entonces intentaréis en un futuro un posible acercamiento? Más que nada por el bien del niño.

A.C: Pero es que mi hijo está bien. Yo como madre me encargo de hacer todo lo posible para que él esté bien. Entonces no depende de mí. Las guerras que quiera cada uno lidiar en mi caso no entro en ese tipo de cosas.