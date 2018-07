Natalia sobre la boda de Bisbal: "No nos ha enviado la foto"

Natalia Rodríguez fue una de las cantantes que no quiso perderse la gala de Mister Gay Pride. Encantada con participar un año más en esta fiesta, la exconcursante de Operación Triunfo nos habló de los triunfos profesionales y personales de dos de sus compañeros de edición: David Bustamante y David Bisbal.

Feliz con el éxito de su amigo Bustamante en Bailando con las estrellas, la artista nos explicó que ella ya sabía desde el principio que iba a ser uno de los mejores: "Ya dije y predije antes de que empezara que iba a ser el ganador y me reafirmo en decirlo. Conociendo a mi querido David, sé que es una persona muy perfeccionista, lo que quiere lo consigue. Tiene mucho ritmo va a ser el mejor, él es muy constante. La cosa pinta bien".

En lo referente al famoso chat de los chicos de OT1, Natalia nos explicó que solo hablan de cosas sin importancia: "No hablamos de trabajo nosotros, es un chat de amigos en el que nos reímos, nunca hablamos de trabajo sino de cosas divertidas. Los típicos grupos de chats de fotos graciosas, chistes, es un sitio de escape nuestro chat solo lo entendemos nosotros". Aún así, no han podido ver en primicia ninguna foto de la boda de Bisbal porque el almeriense no está en ese grupo: "Ya sabéis que David no está en el chat, no nos ha enviado la foto".