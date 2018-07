Sandra Gago hace caso omiso a las críticas sobre su relación con Feliciano López

Sandra Gago fue una de las invitadas al preestreno del nuevo spot de la marca de ginebra Larios, llamado Otro de esos sueños tuyos. A pesar de llevarse 15 años con el tenista Feliciano López, la pareja se encuentra muy enamorada y prefiere ignorar las críticas.

CHANCE: Sandra, has tenido participación en el corto. ¿Cómo ha sido? Sandra Gago: He hecho anuncios, pero un corto como tal nunca, me siento muy afortunada de haber participado con estos actores y el director. A ver qué tal ha quedado, espero que guste.

CH: ¿Te gusta la interpretación? S.G: Tengo muchísimas cosas de interpretación pero la carrera, de momento no.

CH: Cosas de modelo has hecho.

S.G: Sí.

CH: ¿Lo importante es la carrera? S.G: En principio sí. A ver cómo salen los últimos exámenes que he hecho y espero que todo vaya bien.

CH: ¿En qué curso estás ya? S.G: En el último, esperando resultados.

CH: Eres casi licenciada en periodismo.

S.G: Sí.

CH: ¿Planes de verano? S.G: Todavía no lo sé. A ver que tal va todo con el trabajo y dependerá de eso.

CH: ¿Verano con Feliciano? S.G: Bueno, supongo que sí. Claro.

CH: ¿Te da pudor hablar de esto? S.G: Mucho.

CH: Estás feliz.

S.G: Estoy muy bien, gracias.

CH: ¿Qué te aporta? S.G: Todo. Estamos muy bien.

CH: ¿Te ves en un futuro con él? S.G: Paso a paso y si todo va bien, por supuesto.

CH: ¿Sientes presión por las críticas? S.G: Yo estoy super bien y ya está. Estoy muy contenta.

CH: ¿No te importan las críticas? S.G: No voy a entrar ahí. Gracias.